Rama: Plazhet e Ksamili dhe Dhërmiut do i marrin në menaxhim bashkitë

Kryeministri Edi Rama ndodhet në eventin ‘Shqipëria Turistike 2030’, ku në ka theksuar shifrat në rritje të vizitorëve në vendin tonë, ndërsa shtoi se prioritet tashmë nuk mbeten më rritja e numrin e turistëve, por cilësisë.
Ai ka shtuar se duhen “shëruar” plazhet nga pronarë privatë të cilët sillen keq me turistët dhe rrisin çmimet në mënyrë të pajustifikuar duke prishur kështu imazhin e Shqipërisë turistike.
“Kemi pasur rritje të mëdha në turistë nga Franca, Gjermania, rritje e konsiderueshme nga Kina India, Brazili, Australia, apo Turqia dhe Izraeli. Në tërësi destinacioni po sjell rritje. Kjo e thënë thjeshtë e vetëm për të dhënë një informacion të saktë sepse ne nuk kemi më një prioritet rritjen në numër, por rritja e cilësisë dhe turistëve që konsumojnë më shumë këtu në vendin tonë. Francezët kanë një perceptim për Shqipërinë që nuk mund të imagjinohej me parë ku vendi ynë dhe shqiptarët shiheshin si një dele e zezë që sjell dele të zeza. Kemi në turizëm sot standarde të reja krahasimisht me nga ku jemi nisur, gjithsesi. Megjithatë kemi probleme që nuk presin më për t’u adresuar, raste si plazhi i dhunuar i Ksamilit dhe një sërë plazhesh të tjera. Marr Ksamilin që është një nga plazhet më të bukura të botës e nuk mund të jetë më pre e injorantëve që e shohin si tokë për t’u pushtuar, e për të trajtuar më pas turistët si skllevër që mund të janë edhe shkopin e çadrës kokës, apo të vendosin çmime të paimagjinueshme që vetëm dëmtojnë imazhin e turizmit shqiptar. Duhet të shërojmë plazhet e dhunuara. T’ua heqim nga duart privatëve, nuk ka mundësi Ksamili të jetë plazh privat”, tha ai.
Menaxhimi nga bahskitë
Në një deklaratë të tij, Rama ka theksuar se dy plazhe të sigurt janë Ksamil dhe Dhërmiu, duke shtuar se ata që njihen si dhunues plazhi, nuk do të lejohen të aplikojnë për t’u angazhuar më tej në këtë sektor.
Edi Rama: Uroj të ketë dëgjuar kush duhet të dëgjojë, por do t’i ripërsërisim disa herë këto në mënyrë që ata të cilët janë mësuar të dhunojnë plazhet me shezlongë ngjitur me njëri-tjetrin dhe bishta çadrash, të mos marrin më mundimin të aplikojnë fare.
Shumë shpejt do të nxjerrim të gjithë planin e ri për bregdetin dhe në bashkëpunim me të gjitha bashkitë do të kuptojmë se cilat plazhe bashkitë do t’i marrin tërësisht, por dy janë të sigurta Ksamili dhe Dhërmiu.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd