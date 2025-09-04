Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Klos-Burrel, dy makina përplasen me njëri-tjetrin dhe më pas me motorin, dy persona në spital
Transmetuar më 04-09-2025, 14:01

Një aksident ka ndodhur sot në aksin rrugor Klos-Burrel.

Dy persona kanë përfunduar në spital pasi dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin dhe më pas me një motor.

Njoftimi:

Rreth orës 11:30, në aksin rrugor Klos-Burrel, janë aksidentuar me njëri-tjetrin dy automjete dhe një motomjet, me drejtues shtetasit G.N., S.S dhe Xh.T.

Si pasojë e përplasjes së automjeteve dhe motomjetit, kanë mbetur të lënduar shtetasit G.N., dhe Xh.T., të cilët po marrin ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

