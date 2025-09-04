Si do jetë moti gjatë shtatorit? Porja: Do ketë një stuhi vjeshte!

Sinoptikania Lajda Porja nga “Meteoalb” në një lidhje direkte me studion e lajmeve në “Ora News”, u shpreh se pavarësisht se jemi në shtator temperaturat e larta të vijojnë edhe gjatë këtij muaji.
Këtë fundjavë, tha Porja, temperaturat do shkojnë në 35 gradë.
“Rreth datës 14 shtator do të ketë një stuhi vjeshte me reshje, dhe pas saj do të rikthehen temperaturat e larta pas kësaj date.
Pra, do kemi temperatura komode për të vijuar plazhin edhe gjatë këtij muaji.
Deti nuk do të ketë dallgë të paktën deri në mesditë dhe pas orës 12 do ketë valëzime.
Pra do të kemi kushte shumë të favorshme për të bërë plazh pasi temperaturat do jenë optimale deri në 33 gradë”, tha Porja
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd