Lewandowski e refuzoi ofertën saudite prej 100 milionëshe. Postimi i Barçës

SPANJE – Më 13 gusht, MD përsëriti fjalët e Pini Zahavi, agjentit të Robert Lewandowskit, për median polake ‘Fakt’, ku zbuloi ofertën e madhe nga futbolli arab që qendërsulmuesi 37-vjeçar i Barçës e kishte refuzuar: më shumë se 100 milionë euro në sezon. Tani, llogaria @365scoresarabic përmend dy klubet që ishin të gatshme të bënin një shpenzim kaq të madh financiar.
Kështu, Al-Hilal dhe Al-Nassr ishin klubet që, nëpërmjet një fondi investimi, u përpoqën të bënin transferimin, duke i ofruar sulmuesit polak 100 milionë euro plus stimuj, por u refuzuan për shkak të dëshirës së tij për të qëndruar te Barça.
Agjenti i tij, megjithatë, i ftoi ata ta provonin përsëri ofertën e tyre në një kohë tjetër, pasi në botën e futbollit gjithçka ndryshon shumë shpejt dhe nuk e di kurrë se çfarë mund të ndodhë në afatin kalimtar të dimrit apo verës. Lewandowski ka një kontratë deri në vitin 2026, por një klauzolë i lejon atij të rinovojë deri në vitin 2027 në varësi të performancës së tij.
Al-Hilal, ku luajnë ish-lojtarët e Barcelonës, Joao Cancelo dhe Malcom, përfundoi duke nënshkruar me Darwin Núñez (Liverpool) për 53 milionë euro plus pagesa shtesë, ndërsa Al-Nassr, të cilët tashmë e kanë Cristiano Ronaldon si numër 9 të paprekshëm, u përforcuan me sulmues të krahut si Kinsley Coman (30 milionë te Bayern) dhe Joao Félix (50 milionë te Chelsea). Ai ishte gjithashtu destinacioni për ish-qendërmbrojtësin e Barçës, Iñigo Martínez .
"Barça është vendi i tij në tokë, ku ai ndihet më rehat", shpjegoi Pini Zahavi në atë intervistë. "Përveç kësaj, klubet e Arabisë Saudite janë të mbingarkuara me lojtarë; ata nuk dinë çfarë të bëjnë me ta. Ekziston një kufi në numrin e të huajve të lejuar, gjë që kufizon opsionet e tij.
Por Roberti nuk donte të luante atje gjithsesi. Ai mori një ofertë specifike. Ata i ofruan më shumë se 100 milionë euro për sezon. Për sezon! Por ai preferoi të luftonte për La Ligën dhe Ligën e Kampionëve."
🚨💣 BREAKING: Lewandowski a refusé 100M€ d'Al Hilal d'Arabie saoudite cet été – Darwin Nunez était l'alternative.(@sport) pic.twitter.com/0jbjxQ7vkd— Barça News (@BarcaNewsFRA) September 3, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd