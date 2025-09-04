Ochoa ‘shpëton’ nga kontrata me Burgos: del për kafe dhe nuk kthehet më

Spanjë, 4 Shtator 2025 – Një episod i pazakontë ka ndodhur në tregun e transferimeve në Spanjë, ku portieri meksikan Guillermo Ochoa nuk ka firmosur kontratën e tij me klubin Burgos, pavarësisht se kishte kryer me sukses vizitat mjekësore.
40-vjeçari, i cili kërkon një aventurë të re për të mbajtur gjallë shanset për Kupën e Botës me Meksikën, kishte pranuar parimisht ofertën e klubit të divizionit të dytë spanjoll. Madje, sipas mediave vendase, palët kishin rënë dakord edhe për disa ndryshime të kërkuara në kontratë, ndërsa dokumentet po përgatiteshin për nënshkrim.
Në këtë moment, Ochoa la selinë e klubit duke thënë se do të shkonte për një kafe, por nuk u kthye më. Ai nuk iu përgjigj as telefonatave të shumta nga drejtuesit e Burgos, duke i lënë ata përballë një situate të paprecedentë.
Shkak për prishjen e marrëveshjes besohet të jenë kushtet financiare. Portieri nuk ishte i kënaqur me rritjen e pagës, që sipas tij mbetej nën nivelin minimal të ligës, si dhe me faktin që klubi do të përfitonte 60% të të ardhurave të tij nga sponsorizimet.
Pas dështimit të kësaj marrëveshjeje, Burgos ka kthyer vëmendjen te Jesus Ruiz, portieri i Racing de Ferrol, për të mbuluar boshllëkun e krijuar në portë.
