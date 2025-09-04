Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Temperatura deri në 31 gradë Celcius…parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 04-09-2025, 07:19

Vendi ynë këtë të enjte do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me kthjellime e alternime vranësirash mesatare deri të dendura kryesisht nga orët e mesditës e pasdite.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët (të karakterit lokal) në pjesën më të madhe të territorit ndërsa në relievet malore në afate tepër të

Shkurtra kohore në formën e shtrëngatave. Pas orëve të pasdites reshjet izolohen në relievet malore e në ndërprerjena graduale të tyre.

Temperaturat maksimale do të shënojnë vlerën 31 gradë Celcius.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 8m/s, ndërsa prgjat vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë e lugina era fiton shpejtsi deri në 13m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-3 ballë.

