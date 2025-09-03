Macron: Asgjë nuk do ta ndalë lëvizjen për të njohur shtetin palestinez

Macron: Asnjë sulm, aneksim, apo zhvendosje e detyruar nuk mund ta ndalojë rrugëtimin drejt shtetit palestinez
Paris – Presidenti francez Emmanuel Macron deklaron se as lufta as planet e aneksimit nuk do të përplasin lëvizjen për njohjen e një shteti i pavarur palestinez. Ai thekson rëndësinë e zbatimit të zgjidhjes me dy shtete dhe mbështet përpjekjet diplomatike për paqe të qëndrueshme.
Presidenti i Francës, tha se është i vendosur që askush – qoftë me ofensiva ushtarake, aneksime territoriale apo zhvendosje të dhunshme të popullsisë – të mos ndalojë procesin drejt njohjes së një shteti palestinez.
Ai bëri këtë deklaratë në platformën X, menjëherë pas një bisede me Princin e Kurorës së Arabisë Saudite, me të cilin do të bashkëkryesojë konferencën për zgjidhjen me dy shtete më 22 shtator në Nju Jork.
Vendimi i qeverisë amerikane për të mos u dhënë viza anëtarëve të delegacionit palestinez përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së është "i papranueshëm", tha më tej Makron.
Ai kërkoi revokimin e masës dhe respektimin e dispozitave të marrëveshjes në lidhje me selinë e Organizatës.
Vendimi për njohjen e Palestinës nga Franca është paralajmëruar për paraqitjen gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara këtë shtator, duke theksuar pjesëmarrjen aktive të Francës në forcimin e paqes dhe të drejtave ndërkombëtare të popullit palestinez.
Ky ndryshim diplomatik ka gjetur kundërshti të forta nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, të cilët argumentojnë se njohja mund të shfrytëzohet nga elementë ekstremë dhe të rrezikojë iniciativat paqësore.
Megjithatë, Macron kundërshtoi ashpër akuzat se ai po nxit antisemitizmin, duke akuzuar kryeministrin izraelit për “shkui” të paarsyeshëm dhe duke riafirmuar angazhimin francez për mbrojtjen e komunitetit hebre në vend.
Ballafaqimi diplomatik është rritur, ndërsa Franca, si një nga fuqitë e mëdha perëndimore të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, shpreson se veprimi i saj do të frymëzojë edhe vende të tjera për t’u angazhuar më seriozisht në drejtim të një paqeje të qëndrueshme dhe të ndarjes territoriale. /noa.al
Foto: Reuters nëpërmjet Newsit
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
