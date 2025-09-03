Moment i frikshëm: Akrobatja bën sparkadën në një tra dhe bie nga lartësia prej 9 metrash ndërsa publiku shtanget

Akrobatja 19-vjeçare bie nga 9 metra gjatë performancës – shpëton pa lëndime serioze
Një moment tronditës u regjistrua në Kolumbi, gjatë një shfaqjeje akrobatike që kishte mbledhur dhjetëra spektatorë. Dayana Rodríguez, një akrobate 19-vjeçare, po kryente një numër të guximshëm mbi një litar të tensionuar në lartësi rreth nëntë metrash, kur papritur humbi ekuilibrin dhe ra me forcë në tokë.
Pamjet e ngjarjes, të cilat po qarkullojnë me shpejtësi në rrjetet sociale, tregojnë publikun duke ulëritur nga paniku teksa shohin vajzën e re të përplaset. Për disa sekonda, në sallë mbizotëroi frika se e reja mund të ishte lënduar rëndë.
Megjithatë, fatmirësisht, pas rënies Dayana u ngrit duke i qetësuar të pranishmit. Më vonë, ajo u shpreh se nuk kishte pësuar dëmtime serioze, përveç disa mavijosjeve. “Nuk më dhemb shumë, jam mirë”, tha akrobatja, duke u përpjekur të heqë ankthin që ngjarja u shkaktoi shikuesve.
Rodríguez është një prej të rejave më premtuese të skenës së artit akrobatik në Kolumbi. Performanca e saj kishte për qëllim të shfaqte një nivel të lartë profesionalizmi, por incidenti tregoi edhe rreziqet e mëdha që mbart ky profesion.
Për momentin, ajo ndodhet jashtë rrezikut dhe pritet të rikuperohet shpejt, ndërsa organizatorët e shfaqjes kanë theksuar se do të rishikojnë masat e sigurisë për të shmangur situata të ngjashme në të ardhmen. /noa.al
