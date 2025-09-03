OKB akuzon Korenë e Veriut për kryerjen e eksperimenteve mbi njerëzit me aftësi të kufizuara

Një raport prekës i përgatitur nga Komisioni për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara pranë OKB-së akuzon Republikën Popullore të Koresë së Veriut për praktikë të egër dhe të papranueshme: sterlizime të detyruara dhe aborte pa pëlqimin e individëve me aftësi të kufizuara. Lajmi trondit ndërgjegjen globale
Komisioni i OKB-së që mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuara përmes një raporti alarmues thotë se ka dëshmi të besueshme sipas të cilave autoritetet e Koresë së Veriut kryejnë eksperimente mjekësore mbi persona me mangësi fizike ose mendore, duke përfshirë sterilizime të detyruara dhe aborte të paautorizuara, sidomos ndaj grave me aftësi të kufizuara.
Sipas njoftimeve, praktikat e tmerrshme ndodhin në spitalet pediatrike dhe qendrat e paraburgimit. Membri i Komisionit, Mara Gabrili, tha për gazetarët se sipas informacioneve, janë kryer procedura pa pëlqimin e personave të prekur, në shkelje të rëndë të dinjitetit dhe autonomisë së tyre.
Komisioni bën thirrje urgjente për Kornishën e Veriut, që të:
Kriminalizojë menjëherë këto praktika,
Sigurojë mbikëqyrje të pavarur në institucionet ku ndodhin,
Krijojë mekanizma për kompensimin dhe mbështetjen e viktimave.
“Personat me aftësi të kufizuara nuk janë objekte screenshot—janë njerëz me të drejtën absolute për integritet fizik, autonomi dhe respekt,” thekson Gabrili në raport.
Raporti mbështetet në:
Informacione të mbajtura konfidencialisht nga Komisioni,
Të dhëna të mbledhura nga Përfaqësuesit Specialë të OKB-së në Korenë e Veriut (2017),
Dëshmi nga persona që kanë arratisur nga vendi.
Gabrili përmend se Pjongjangu nuk ka bashkëpunuar, përkundrazi i ka quajtur informacionet “të rreme”.
Sipas raportit, Kushtetuta e Koresë së Veriut nuk përmend asnjë ndalim të diskriminimit ndaj personave me aftësi të kufizuara, duke lënë boshllëk të rëndë ligjor.
Ky nivel i shkeljes së të drejtave themelore përbën një shqetësim serioz për shoqërinë ndërkombëtare dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme. /noa.al
