Greqia miraton ligjin me gjoba deri në 10 mijë euro dhe kërcënim me burg për emigrantët e paligjshëm

Parlamenti i Greqisë ka miratuar një ligj të ri me masa të rrepta për imigracionin, duke e ashpërsuar ndjeshëm qasjen ndaj azilkërkuesve, kërkesat e të cilëve refuzohen. Ligji, i miratuar të mërkurën, më 3 shtator, përfshin ndalim të zgjatur dhe gjoba të rënda për ata që hyjnë ilegalisht në vend, ndërsa përshpejton procesin e kthimit të emigrantëve në vendet e tyre të origjinës.
Ky është një ndryshim vendimtar politik nga qeveria e Kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, në përgjigje të një rritjeje të kohëve të fundit të mbërritjeve në ishujt jugorë të vendit. Ndërsa flukset e emigrantëve kanë rënë në përgjithësi që kur Greqia ishte epiqendra e krizës së migracionit në Evropë gati një dekadë më parë, një rritje e mbërritjeve nga Afrika e Veriut nëpërmjet ishujve të Kretës dhe Gavdos këtë vit e shtyu shtetin të vepronte.
Sipas masave të miratuara, çdo migrant pa dokumente që hyn nga një vend që Bashkimi Evropian e konsideron të sigurt dhe që nuk kualifikohet për azil, do t’i jepet një zgjedhje: të kthehet në shtëpi vullnetarisht ose të përballet me ndalim të detyrueshëm deri në 24 muaj dhe një gjobë që mund të arrijë në 10,000 euro.
Ky legjislacion është i fundit në një seri hapash të ndërmarrë nga administrata Mitsotakis, e cila që nga marrja e pushtetit në vitin 2019 ka zgjeruar rrethimin kufitar përgjatë kufirit verior dhe ka forcuar patrullat detare në Detin Egje për të penguar anijet që hynin. Greqia gjithashtu filloi të përdorë monitorë të kyçit të këmbës për azilkërkuesit e refuzuar për t’i parandaluar ata të iknin dhe të qëndronin më gjatë se ç’duhej në vend.
Duke mbrojtur qëndrimin e qeverisë në parlament të martën, Ministri i Migracionit Thanos Plevris shpjegoi se të drejtat e grekëve ishin më të rëndësishme se të drejtat e emigrantëve, azili i të cilëve u refuzua dhe që qëndronin ilegalisht në Greqi.
Qeveria greke raporton se qëndrimi i saj më i ashpër po jep tashmë rezultate. Autoritetet thonë se kanë kthyer qindra migrantë të paligjshëm që nga pezullimi i kërkesave për azil në korrik dhe po planifikojnë fluturime shtesë deportimi këtë muaj në vende si Pakistani, Bangladeshi dhe Egjipti.
Këto politika vazhdojnë të tërheqin kritika të ashpra nga organizatat e të drejtave të njeriut, të cilat prej kohësh i kanë akuzuar autoritetet greke për kryerjen e dëbimeve të paligjshme si në kufijtë detarë ashtu edhe në ata tokësorë. Këto akuza kanë fituar terren: në fillim të këtij viti, agjencia kufitare e BE-së, Frontex, konfirmoi se po shqyrtonte një duzinë rastesh të mundshme të shkeljeve të të drejtave të njeriut që përfshijnë forcat greke.
