Tragjedia e aksidentit në Portugali, shkon në 15 numri i viktimave

Tramvaji elektrik i Lisbonës del nga shinat, duke vrarë të paktën 15 persona dhe plagosur 20 të tjerë.
Të paktën 15 persona kanë vdekur dhe 20 të tjerë janë plagosur nga dalja nga shinat e një tramvaji elektrik në Lisbonë.
Sipas raporteve fillestare, një nga kabllot që mbështeste të automjetit u këput, duke shkaktuar rënien e tij dhe më pas u përplas në një nga ndërtesat ngjitur me shinat.
Funikulli, i cili lidh pjesën e poshtme të qendrës së kryeqytetit portugez me lagjen Barrio Alto, është mjeti më i popullarizuar i transportit për turistët. Ambulanca, zjarrfikësit dhe automjetet e Mbrojtjes Civile ishin në vendngjarje për të nxjerrë të plagosurit nga rrënojat.
Drejtoresha e Mbrojtjes Civile, Margarida Castro Martins, raportoi se dy nga të plagosurit janë në gjendje kritike, ndërsa pesë në gjendje të lehtë.
Zona qendrore është gjithashtu e mbushur me këmbësorë dhe klientë të lokaleve aty pranë. Presidenti portugez Marcelo Rebelo de Sousa, në faqen zyrtare të internetit të Presidencës së Republikës, shprehu “ngushëllimet e tij më të thella”, veçanërisht “për vdekjet dhe lëndimet e rënda”.
