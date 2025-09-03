Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shqiptari merr peng pallatin në Itali. Kërcënon me shpërthimin e bombolave të gazit
Transmetuar më 03-09-2025, 21:34

Itali- Një shqiptar mbajti peng banorët e një ndërtese në Itali për disa dhjetëra minuta, duke kërcënuar se do të shpërthente bombolat e gazit. U desh ndërhyrja e karabinierëve pas dështimit të negociatave për ta arrestuar.

Incidenti ndodhi mbrëmjen e sotme në Acate të italisë. Shqiptari, dyshohet me probleme të shëndetit mendor, nisi të kërcënojë të banorët se do ta hidhte në erë ndërtesën.

U deshën gjashtë anëtarë të karabinierëve për ta neutralizuar dhe për ta trajtuar nga ndihmësit mjekësorë. Fatmirësisht, përveç panikut të banorëve, asnjë nuk u lëndua.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

