Kush është Kim Ju-Ai, pasardhësja adoleshente e Kim Jong-Un në Korenë e Veriut?

Phenian, Koreja e Veriut – Bota po i kushton gjithnjë e më shumë vëmendje Kim Ju Ae, vajzës adoleshente të udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, e cila po përflitet gjithnjë e më tepër si trashëgimtarja e fronit në një nga regjimet më të izoluara të botës.
Një figurë që po shfaqet gjithnjë e më shpesh
Kim Ju Ae, e cila mendohet të jetë rreth 12–13 vjeçe, është parë në disa paraqitje publike krah babait të saj në evente madhore ushtarake e politike. Shfaqja e saj përkrah Kim Jong Un në parada të mëdha ushtarake, inspektime raketore dhe aktivitete shtetërore ka ngritur pyetje të shumta mbi rolin që mund të ketë në të ardhmen.
Analistët thonë se fakti që ajo është paraqitur në mënyrë të përsëritur në ngjarje të një rëndësie kaq të madhe nuk është i rastësishëm. Përkundrazi, kjo shihet si një mënyrë e regjimit për të përgatitur popullin që të pranojë idenë e një lidershipi të ardhshëm femëror – diçka e pazakontë për traditën e gjatë patriarkale të dinastisë Kim.
Simbolika e shfaqjeve publike
Në fotot e shpërndara nga mediat shtetërore, Kim Ju Ae shihet shpesh e veshur me rroba elegante dhe të kujdesshme, gjithmonë në vendet e nderit. Në disa raste ajo është ulur në tribunën qendrore mes gjeneralëve më të lartë të ushtrisë, duke nënvizuar rolin e saj simbolik si “trashëgimtare e mundshme e revolucionit”.
Në Korenë e Veriut, ku propaganda luan një rol kyç, këto shfaqje publike interpretohen si sinjale të qarta për popullin dhe për botën: regjimi dëshiron ta prezantojë Kim Ju Ae si pjesë të vazhdimësisë së dinastisë që nis me Kim Il Sung, vijon me Kim Jong Il dhe sot me Kim Jong Un.
Pyetjet e hapura mbi trashëgiminë
Edhe pse është ende shumë herët për të thënë me siguri nëse Kim Ju Ae do të marrë drejtimin e vendit në të ardhmen, disa ekspertë mendojnë se shfaqjet e saj të shpeshta janë një provë e qartë e planifikimit të kujdesshëm të regjimit për ruajtjen e pushtetit brenda familjes.
Megjithatë, mbetet e paqartë nëse një grua do të pranohet si udhëheqëse në një shoqëri kaq të mbyllur dhe tradicionale. Deri më sot, të gjithë liderët e Koresë së Veriut kanë qenë burra të familjes Kim.
***
Kim Ju Ae është ende në moshë të njomë, por hapat e saj të parë në skenën publike kanë ndezur diskutime të gjera mbi të ardhmen politike të Koresë së Veriut. Për shumëkënd, ajo është “princesha e fshehtë” që mund të bëhet udhëheqësja e parë femër e këtij vendi misterioz dhe të fuqishëm. /noa.al
