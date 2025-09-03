Demi Moore për Bruce Willis: Është shumë e vështirë të shohësh një burrë kaq të fortë në këtë situatë

Demi Moore iu është afruar me përulësi rrëfimit të Emma Heming, duke shprehur dhimbjen dhe respektin e saj si njeri që ndan historinë personale me Bruce Willis. Një mesazh i fuqishëm për pranimin, dhe për vlerësimin e prezencës së dikujt, edhe atëherë kur ai ka ndryshuar mënyrën se si shfaq vetveten
Bruce Willis 70 vjeç, vuan nga një formë serioze demence fronto-temporale dhe në vitin 2022 bëri publike diagnozën e afasisë, duke tërhequr edhe përfundimisht dorë nga aktrimi. Përkrah tij qëndron bashkëshortja Emma Heming Willis, por edhe ish-bashkëshortja Demi Moore dhe vajzat e tij—Rumer, Scout dhe Tallulah.
Gjatë promovimit të librit të saj “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path”, Emma Heming dha një intervistë për Oprah Winfrey, ku pati mundësinë të shfaqte një pjesë nga një bisedë me Demi Moore. Në lidhje me këtë, Moore tha:
“Është vështirë. Është e ashpër të shohësh dikë që dikur ishte kaq energjik, i fortë dhe i përmbledhur të kalojë në një tjetër fazë të vetes.”
Aktorja shtoi edhe rëndësinë e pranimit të situatës: “Sipas meje, duhet t’i takosh njerëzit aty ku ndodhen. Mos pret që të jenë siç ishin, ose si do doje ti. Kur vepron kështu, gjen një butësi të pabesueshme, diçka e ëmbël, e ngrohtë dhe e mbushur me dashuri.”
Moore theksoi se për Dash këtë momente, mungesa e pritshmërisë për ‘si ka qenë më parë’ ndihmon të mos lindë ankth dhe trishtim.
“Nëse rikujton se çfarë ke humbur, lind stresi. Kur qëndron në tashmë, akoma ekzistojnë gjëra të bukura. Edhe nëse nuk është gjithmonë i pranishëm me fjalë, është bukur, për gjendjen ku ndodhemi.” /noa.al
