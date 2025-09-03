Trump ka vdekur, rroftë Trump: Pse përhapen thashetheme të rreme se presidenti ka vdekur në mediat sociale

Lajmi i rremë për vdekjen e Presidentit Trump u shua thjesht nga fakti se ai doli publikisht e mirë në shëndet — por jo pa dëmtuar besueshmërinë e informacionit dhe besimin në raportimin politik
Një ngjarje mjaft e pazakontë tronditi rrjetet sociale — dhe një pjesë të opinionit publik — kur përhapeshin me shpejtësi lajmërimet e pabazuara se Presidenti Trump kishte ndërruar jetë.
Një aspekt i veçantë i këtij thashethemi ishte se shumë përdorues jo vetëm e besuan ose e përhapën atë, por dukej se shpresonin që Trump kishte vdekur. Dhe kjo nuk është një shenjë e mirë për një udhëheqës.
Në X, hashtag-et #trumpisdead dhe #whereistrump pushtuan kryesimin e trendeve, ndërsa miliona përdorues krijuan ose shikuan video në TikTok duke bërë supozime rreth gjendjes shëndetësore të presidentit.
Si morën hov zërat e rreme?
1. Pushime pa paraqitje publike
Trump nuk ishte shfaqur publikisht për disa ditë gjatë fundjavës së Labor Day — koha më e gjatë pa dalje në ekran që nga nisja e mandatit të tij. Kjo mungesë u interpretua si “e rëndësishme”, duke përhapur dyshime për shëndetin e tij.
2. Komenti që u përdor në mënyrë të manipuluar
Zëvendëspresidenti JD Vance, gjatë ditëve që Trump ishte jashtë medias, tha se ishte “gati të merrte postin e Presidentit nëse ndodhte një tragjedi e tmerrshme”. Edhe pse konteksti ishte krejt tjetër, në rrjet përmblodhi teori për vdekjen e presidentit.
Sepse, shprehja "nëse, Zoti na ruajt, ndodh ndonjë tragjedi e tmerrshme" u përdor nga shumë njerëz si "provë" se diçka nuk shkon.
3. Simbolet e dyshimta – thyerje, shqetësime shëndetësore
Fotografitë që tregonin mavijosje në duar ose enjtje në këmbë, përdorimi i aspirines dhe diagnoza për insuficiencë venoze kronike tek Trump — gjithçka përjetohej si “shenja alarmi”, duke ushqyer pikëpyetje për shëndetin e tij.
4. Efekti viral i mediave sociale
Hashtaget si #TrumpIsDead dhe #WhereIsTrump u përhapën me intensitet në platforma si X, TikTok e Reddit. Komente, mema, video të manipuluara dhe teori konspirative formuan një atmosferë kaotike.
Reagimi i presidentit dhe faktet që e mohuan lajmin
Trump reagoi vetë, duke mbajtur konferencë për shtyp në Oval Office më 2 shtator. Ai e quajti këtë lajm “lajm i rremë” (fake news) dhe ironizoi duke folur pamjen e tij aktive dhe mungesën në media, thjesht se ishte shëndoshë e mirë.
"Isha aktiv gjatë fundjavës, tha ai, duke mohuar skenarin e krijuar nga hipotezat. Madje theksoi dhe faktin se ishte parë duke luajtur golf me mbesat dhe nipat e tij.
Shpjegime mjekësore për mavijosjet dhe ënjtjet:
Mjeku i shtëpisë së Bardhë vuri në dukje se ato ishin rezultat i insuficiencës venoze, dorështrëngimit përshëndetës dhe moshës.
Psikologjia që fshihet pas thashethemeve
Ekspertët shpjegojnë se njerëzit shpesh përhapin ose dëshirojnë thashetheme rreth vdekjes së një udhëheqësi për shkak të nevojave psikologjike.
Fantazia e vdekjes ofron një "arratisje" për ata që nuk e pëlqejnë udhëheqësin ose ndihen të pasigurt.
Në një nivel shoqëror, përhapja e thashethemeve të tilla mund të veprojë si një valvul lehtësuese, por në të njëjtën kohë tregon lehtësinë me të cilën dezinformata përhapet viralisht në botën dixhitale.
Në rastin e Trump, këmbëngulja e përdoruesve për të shpresuar ose imagjinuar vdekjen e tij pasqyron një nevojë më të thellë sociale dhe psikologjike: vënien në pikëpyetje të autoritetit dhe përpjekjen për të parashikuar ose kontrolluar ngjarje që u duken të paparashikueshme ose kërcënuese.
