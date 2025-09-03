E dhimbshme dhe mister në Greqi, gruaja lind foshnjën në shtëpi, gjenden të dy të pajetë

Ngjarje tronditëse në Athinë: Gruaja emigrante lind e vetme, gjendet e vdekur bashkë me foshnjën. Brenda shtëpisë ishin dy fëmijët e tjerë të vegjël të gruas – Burri i saj e gjeti të vdekur
Një ngjarje e rëndë tronditi Athinën këtë mbrëmje në zonën e Patision. Një grua 34-vjeçare u gjet nga bashkëshorti i saj e vdekur, brenda në banesën e tyre, pas lindjes, të cilën e kishte bërë krejtësisht e vetme.
Në momentin kur ai hyri në banesë, gruaja ndodhej në grahmat e fundit dhe fëmija i porsalindur ishte i vdekur, pranë saj.
Mjeku ligjor është thirrur në vendngjarje për të bërë ekspertizën.
Brenda në shtëpi ndodheshin edhe dy fëmijët e tjerë të çiftit, ndërsa hetuesit po studiojnë rrethanat që çuan deri te ky tragjedie.
Dyshohet se lindja ka qenë e parakohshme dhe gruaja me origjinë nga Gjeorgjia, nuk pati kohë të kërkonte ndihmë.
Gruaja duket se e ka prerë vetë kordonin umbilikal dhe i porsalinduri dergjej i vdekur pranë saj.
Sipas informacioneve, gruaja greke priste të lindte në ditët në vijim, por diçka ndodhi dhe ajo lindi para kohe.
Policia po heton rrethanat në të cilat ndodhi kjo tragjedi.
Një skenar që po merret në konsideratë është se diçka i ka ndodhur gruas dhe ajo nuk ka pasur kohë të njoftojë askënd.
Situata e rëndë shkakton shumë pyetje pa përgjigje: çfarë ndodhi brenda atyre momenteve? A kishte ndonjë problem i paraprirë që e pengoi gruan të kërkonte ndihmë? Policia vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të ngjarjes. /noa.al
