Pesë shenja që tregojnë se lidhja juaj është në rrugën e duhur

Ja pesë shenjat që tregojnë se marrëdhënia juaj është në rrugë të mirë
Ndonëse mund të duket e vështirë të gjesh personin e duhur, ekzistojnë sinjale që tregojnë se lidhja juaj ka potencial të jetë afatgjatë dhe e suksesshme.
Përqendrohuni tek çfarë e bën marrëdhënien të fortë: komunikimi i hapur, kuptimi i mënyrës se si jepet dhe merret dashuria, mbështetja reciproke për ëndrrat personale, respekti për kufijtë e njëri-tjetrit dhe një ambient emocional që nxjerr në pah lumturinë dhe mirëqenien.
E pra, një marrëdhënie e shëndetshme duket në momentet e përditshme, të vogla dhe të thjeshta. Më poshtë gjenden pesë shenja që vërtetojnë këtë:
1. Shprehni hapur gjithçka që ju shqetëson
Ndonëse mund të vëreni qartë kur partneri bën diçka që nuk ju pëlqen — si për shembull vonon t’iu kthejë telefonatën ose nuk ndihmon mjaftueshëm në punët e shtëpisë — shpesh nuk është e lehtë ta diskutoni këtë me të. Kjo kërkon kurajo, përkushtim dhe besim, sepse tregoni më të brendshmen e vetes. Në një marrëdhënie të shëndetshme do të ndiheni të lirë të jeni të hapur dhe të sinqertë, pa frikë për pasojat.
2. Njihni “gjuhën e dashurisë” së partnerit
Çdo person shpreh dhe pret dashuri në mënyra të ndryshme: përmes fjalimeve mbështetëse, kohës cilësore, dhuratave, ndihmës konkrete ose përqafimeve fizike. Njohja e këtij gjuhë-i në marrëdhënien tuaj, dhe përpjekja për të treguar dashurinë në mënyrën që partneri mirëkupton më së miri, forcon lidhjen dhe thellon marrëdhënien.
3. Mbështesni dashamirësisht njëri-tjetrin për të ndjekur ëndrrat
Cdo njëri prej nesh ka synime personale, profesioniste apo jetësore. Edhe nëse këto nuk janë identike me ato të partnerit, mbështetja e njëri-tjetrit është thelbësore. Kur secili inkurajohet të ndjekë qëllimet e veta, qoftë edhe në mënyra të ndryshme, kjo krijon një aleancë të fortë dhe rrit chances për sukses të përbashkët.
4. Respektoni dhe mbani kufijtë e njëri-tjetrit
Një marrëdhënie e qëndrueshme është një marrëdhënie bashkëpunimi. Kur dy partnerët diskutojnë për të gjitha çështjet e rëndësishme dhe respektojnë kufijtë personalë të njëri-tjetrit, krijohet një bazë e sigurt dhe e ndërtuar me mirëkuptim.
5. Ndiheni të lumtur dhe të mbështetur nga partneri
Pas gjallërisë së fillimit, vlerësoni: A ndiheni duke marrë mbështetje dhe entuziazëm nga partneri? Si ndikon kjo në vetëbesimin dhe mirëqenien tuaj? Nëse stressi dhe pasiguria dominon, është e nevojshme të diskutoni me partnerin. Një dialog i hapur është më i shëndetshmi për ndërtimin e një diskutimi të dobishëm dhe për të avancuar marrëdhënien. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd