Video/ Aksident tragjik në Lisbonë, tramvaj del nga shinat dhe rrëzohet, tre persona humbin jetën dhe 9 të tjerë janë në gjendje të rëndë
Transmetuar më 03-09-2025, 21:06

Portugali, 3 shtator 2025

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në Lisbonë, ku tramvaji ikonik “Gloria” doli nga shinat dhe u rrëzua, duke shkaktuar vdekjen e tre personave dhe plagosjen e 20 të tjerëve. Nëntë prej të plagosurve raportohet se ndodhen në gjendje kritike për jetën.

Tramvaji, i cili është një nga simbolet e kryeqytetit portugez dhe një atraksion i madh turistik, lidh lagjet Restauradores dhe Príncipe Real. Ai ka kapacitet deri në 42 pasagjerë.

Policia ka konfirmuar ngjarjen, por shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta.

