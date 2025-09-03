Video/ Aksident tragjik në Lisbonë, tramvaj del nga shinat dhe rrëzohet, tre persona humbin jetën dhe 9 të tjerë janë në gjendje të rëndë

Portugali, 3 shtator 2025
Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në Lisbonë, ku tramvaji ikonik “Gloria” doli nga shinat dhe u rrëzua, duke shkaktuar vdekjen e tre personave dhe plagosjen e 20 të tjerëve. Nëntë prej të plagosurve raportohet se ndodhen në gjendje kritike për jetën.
Tramvaji, i cili është një nga simbolet e kryeqytetit portugez dhe një atraksion i madh turistik, lidh lagjet Restauradores dhe Príncipe Real. Ai ka kapacitet deri në 42 pasagjerë.
Policia ka konfirmuar ngjarjen, por shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta.
O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025
Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf
— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025
