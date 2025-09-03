Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
U përplas nga një 17-vjeçar me makinë, humb jetën pas 10 ditësh në koma i riu
Transmetuar më 03-09-2025, 19:04

Tiranë, 3 shtator 2025

Kreshnik Tomani, 35 vjeç, ka ndërruar jetë sot në spitalin e Traumës, ku ndodhej prej 10 ditësh në gjendje kome pas një aksidenti rrugor.

Ngjarja ka ndodhur më 24 gusht, në lagjen “Liri Gero” të Tiranës, ku Tomani u përplas nga një automjet tip “Land Rover” i drejtuar nga një 17-vjeçar.

Drejtuesi i mitur i mjetit u arrestua menjëherë në flagrancë dhe po hetohet për veprat penale “shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...