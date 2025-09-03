U përplas nga një 17-vjeçar me makinë, humb jetën pas 10 ditësh në koma i riu

Tiranë, 3 shtator 2025
Kreshnik Tomani, 35 vjeç, ka ndërruar jetë sot në spitalin e Traumës, ku ndodhej prej 10 ditësh në gjendje kome pas një aksidenti rrugor.
Ngjarja ka ndodhur më 24 gusht, në lagjen “Liri Gero” të Tiranës, ku Tomani u përplas nga një automjet tip “Land Rover” i drejtuar nga një 17-vjeçar.
Drejtuesi i mitur i mjetit u arrestua menjëherë në flagrancë dhe po hetohet për veprat penale “shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”.
