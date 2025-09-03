Pija e nxehtë që mjekët nuk e përmendin shpesh, por mund të ulë tensionin dhe kolesterolin

Një pije e nxehtë popullore po tërheq vëmendjen për përfitimet e saj shëndetësore, duke përfshirë potencialin për të ulur tensionin e gjakut dhe nivelet e kolesterolit. Çaji i mentes, një infuzion i thjeshtë dhe i lehtë për t’u përgatitur, ka fituar popullaritet për efektet e tij të dobishme në shëndetin kardiovaskular. ￼ ￼
Sipas nutricionistes Dr. Emma Derbyshire, çaji i mentes përmban përbërës aktivë si acidi rosmarinik dhe mentoli, të cilët kanë efekte anti-inflamatore dhe mund të ndihmojnë në përmirësimin e funksionit njohës dhe reduktimin e lodhjes mendore. Për më tepër, efekti qetësues i mentes mund të zvogëlojë rritjet e presionit të gjakut që lidhen me stresin, duke kontribuar në shëndetin kardiovaskular. ￼
Një rishikim i studimeve ekzistuese tregon se çaji i mentes mund të ndihmojë në kontrollin e presionit të gjakut dhe sheqerit në gjak, duke ofruar një mundësi natyrale dhe të thjeshtë për të mbështetur shëndetin tuaj.
Për të përfituar nga këto efekte, rekomandohet konsumimi i çajit të mentes pa kafeinë, veçanërisht pas drekës ose në mbrëmje, për të shmangur ndikimet në gjumë. Ky çaj mund të jetë një shtesë e shkëlqyer në rutinën tuaj të përditshme për të promovuar mirëqenien tuaj të përgjithshme.
