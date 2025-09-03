Trishtim në Korçë: Dy të moshuar vdesin të vetmuar, kërkesa për azil tejkalon kapacitetet

Në qytetin e Korçës, dy të moshuar janë gjetur të pajetë në banesat e tyre, duke theksuar një fenomen të trishtuar të vetmisë dhe braktisjes së individëve të moshës së tretë. Shumë të moshuar, shpesh me fëmijët e tyre të emigrantë, përballen me vështirësi të mëdha, duke përfshirë mungesën e kujdesit shëndetësor dhe nevojat themelore për jetesë. ￼
Përballë kësaj situate, ka një kërkesë të madhe për azile, por kapacitetet aktuale janë të kufizuara. Një qendër rezidenciale në Korçë mundëson strehimin e vetëm 31 personave, ndërkohë që lista e pritjes është e gjatë. Punonjësit socialë raportojnë se disa individë që kanë aplikuar kanë ndërruar jetë para se të mund të përfitonin shërbimin.
Ky realitet tregon nevojën urgjente për politika dhe strategji të reja që të ofrojnë mbështetje dhe dinjitet për të moshuarit, duke krijuar më shumë qendra rezidenciale dhe shërbime sociale që t’u garantojnë atyre kujdesin e duhur në vitet e fundit të jetës së tyre.
