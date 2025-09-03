Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama cakton datën se kur do mbledhë Asamblenë e PS (Axhenda)
Transmetuar më 03-09-2025, 15:14

Më 11 shtator do të mblidhet Asambleja e Partisë Socialiste, ku pritet të prezantohet qeveria e re "Rama 4" pas fitores në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.

Mbledhja tashmë është zyrtare pasi është njoftuar nga Sekretari i Përgjithshëm i PS, Blendi Klosi.

Asambleja e socialistëve do të mblidhet në orën 09:30 te kompleksi Xibraku në Tiranë.

AXHENDA: Hapja e mbledhjes dhe miratimi i rendit të ditës Fjala e kryetarit të PS Edi RAMA Mendime, pyetje dhe diskutime Të ndryshme

Njoftimi i Sekretarit të Përgjithshëm të PS:

Mbështetur në Statutin e PS, neni 37, pika 5, ju njoftojmë se më datën 11.09.2025, ora 09.30, tek kompleksi “Xibraku” do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste me këtë rend dite:

Hapja e mbledhjes dhe miratimi i rendit të ditës

Fjala e kryetarit të PS Edi RAMA

Mendime, pyetje dhe diskutime

Të ndryshme

Pjesëmarrja juaj është e domosdoshme për vijimin e punimeve të Asamblesë!

