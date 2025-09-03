Fituesi i Turit të Francës në rrezik për jetën! Bashkëshortja: Ka probleme në zemër

FRANCE – Fituesi katër herë i Turit të Francës, Chris Froome, ka pësuar një dëmtim në zemër që i rrezikon jetën në një aksident në Francë javën e kaluar, tha gruaja e tij, Michelle Froome, në një intervistë me The Times.
Çiklisti 40-vjeçar, i cili garon për ekipin izraelit Premier Tech, u transportua me helikopter në spital pas aksidentit gjatë stërvitjes më 27 gusht dhe iu nënshtrua një operacioni të nesërmen.
Në një postim në llogarinë X të Froome, u tha se ai kishte pësuar pneumotoraks, pesë brinjë të thyera dhe një frakturë të vertebrave lombare.
Duke folur për Times, Michelle Froome tha se burri i saj kishte pësuar gjithashtu një këputje të perikardit, një çarje në qesen mbrojtëse që rrethon zemrën, e shkaktuar nga trauma në gjoks dhe që ndodh shpesh në aksidentet rrugore.
"Ishte padyshim shumë më serioze sesa disa thyerje kockash. Ai është mirë, por do të jetë një shërim i gjatë. Ai nuk do të ngasë biçikletë për një kohë. Chris është i lumtur që ky mesazh po ndahet sepse njerëzit duhet të kuptojnë se çfarë po ndodh", tha gruaja e tij Michelle.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd