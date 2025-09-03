Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Lushnjë, makina përfundon në kanalin me ferra
Transmetuar më 03-09-2025, 13:49

LUSHNJE- Një aksident ka ndodhur pak më herët në segmentin e autostradës Lushnje- Fier, në vendin e quajtur “ Vajkan”. Mësohet se një automjet tip “Benz” ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar i përmbysur në kanalin anësor.

Tre personat që ndodheshin në automjet kanë pësuar tronditje të madhe, por kanë marrë lëndime të lehta.

Policia dhe grupi hetimor të cilët po hetojnë shkaqet e plota të ngjarjes.

