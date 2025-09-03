Aksident në Lushnjë, makina përfundon në kanalin me ferra

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 03-09-2025, 13:49
LUSHNJE- Një aksident ka ndodhur pak më herët në segmentin e autostradës Lushnje- Fier, në vendin e quajtur “ Vajkan”. Mësohet se një automjet tip “Benz” ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar i përmbysur në kanalin anësor.
Tre personat që ndodheshin në automjet kanë pësuar tronditje të madhe, por kanë marrë lëndime të lehta.
Policia dhe grupi hetimor të cilët po hetojnë shkaqet e plota të ngjarjes.
