I vdes daja në spitalin e Librazhdit, mbesa e denoncon në Prokurori

Librazhd, 3 shtator 2025 – Një mjek 69-vjeçar i spitalit të Librazhdit është proceduar penalisht në gjendje të lirë për veprën penale “neglizhenca në trajtimin mjekësor”, pas vdekjes së një pacienti.
Sipas Policisë, një 42-vjeçare ka kallëzuar mjekun me inicialet A. I., duke pretenduar se ai kishte neglizhuar trajtimin e dajës së saj, shtetasit M. D., 52 vjeç. Ky i fundit ishte shtruar në spital më 27 gusht 2025 dhe ndërroi jetë më 31 gusht 2025.
Materialet për këtë rast i janë referuar Prokurorisë së Elbasanit, e cila do të vijojë hetimet për të përcaktuar përgjegjësinë ligjore të mjekut.
