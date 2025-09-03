Dentisti vret gruan dhe vajzën 15-vjeçare më pas veten

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në shtetin amerikan Georgia ku një denist ka kryer një krim makabër duke vrarë gruan, vajzën e tij dhe më pas veten.
52-vjeçari ka qëlluar për vdekje bashkëshorten e tij dhe më pas vajzën e mitur 15-vjeçare për rrethana ende të paditura. Trupat e tyre u gjetën nga policia të dielën pasdite në banesën e tyre luksoze pas një kontrolli rutinë të autoriteteve.
Zyrtarët zbuluan skenën e tmerrshme gjatë një kontrolli të mirëqenies pak pas orës 4 të pasdites në komunitetin privat dhe të rrethuar të St Ives Country Club, 30 milje në verilindje të kryeqytetit të Xhorxhias.
Gjithashtu ky krim u raportua si vrasje dhe vetëvrasje duke mos u shpërndarë informacion i mëtejshëm për shkaqet që çuan në aktin makabër, për të respektuar privatësinë e familjes.
Sipas fqinjëve dentisti ishte një personi cili e adhuronte profesionin e tij dhe e ushtronte nën “moton” për tu kujdesur për pacientët si të ishin familjarët e tij.
