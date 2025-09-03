“Më vrave”/ Detaje nga ngjarja në Shkodër. 61-vjeçari u vra nga kryeplaku pasi i zbuloi parcelën me kanabis! Zbardhet dëshmia

61-vjeçari Piro Prroni u vra me dy plumba pas sherrit për një parcelë me kanabis në fshatin Abat të Shalës në Shkodër.
Autori i vrasjes Ndoc Maçaj, i cili u vetëdorëzua në polici, rezulton se ishte kryeplaku i fshatit Abat, njëherazi edhe kushëri i 61-vjeçarit. Dëshmia e tij ka zbardhur të gjithë dinamikën e vrasjes dhe përplasjen mes tyre për 80 rrënjë kanabisi që ishin kultivuar në tokën në pronësi të autorit të vrasjes, në zonën e njohur si “Pushime”.
Maçaj ka pranuar autorësinë e krimit, por në dëshminë e tij, që Shqiptarja.com zbardh nga dosja, autori ka pretenduar se vrasjen e ka bërë për vetëmbrojtje.
Ai ka rrëfyer se gjatë kontrolleve ka konstatuar kanabisin e kultivuar në tokën e tij dhe në këtë moment është përballur edhe me kushëririn me të cilin ka nisur edhe debati që përfundoi deri në vrasje.
“Unë jam kryeplaku i fshatit Abat prej dy vitesh. Duke qenë se për shkak të funksionit dhe përgjegjësive që kam mbi kontrollin e territorit të fshatit më datën 28 Gusht 2025, rreth orës 17:00, kam dalë duke kontrolluar zonën në vendin e quajtur "Pushime", pasi ditët e fundit kisha parë lëvizje të dyshimta në këtë zonë dhe kisha merak nëse ndokush mund të jetë duke bërë ndonjë paligjshmëri, në tokën time, pasi kam bjeshkët e mia në këtë vend apo në vende të tjera, pasi ligji më ka ngarkuar për të kontrolluar brenda fshatit. Në momentin që kam arritur në vendin e quajtur "Pushime", kam parë një parcelë, të kultivuar me rreth 70-80 bimë narkotike Cannabis Sativa…”, ka rrëfyer ai.
Sipas dëshmisë së autorit të dyshuar, 61-vjeçari i ka dalë para me një mjet prerës, drapër, dhe e ka pyetur “ça lyp këtu”. Pas debateve për kultivimin e kanabisit, Maçaj thotë se 61-vjeçari i ka dalë para me mjetin prerës dhe i ka thënë se do ta mbysë.
Në dëshminë e tij, Maçaj ka deklaruar se 61-vjeçari po i afrohej me tone kërcënuese dhe mjetin prerës në dorë dhe për tu vetëmbrojtur, ka qëlluar njëherë në ajër. Por, sipas dëshmisë së tij Prroni ka vijuar ta kërcënojë dhe më pas ai e ka qëlluar me armë në krahun e majtë.
“Në këtë moment ka ardhur një bashkëfshatar të cilin e njoh me emrin Spiro Prroni (Piro Prroni) dhe mu drejtua me fjalët:"…Ça lyp këtu…?".
I thashë: "…kjo është toka jeme dhe kam dalë për ta kontrolluar dhe çfarë bëhet këtu dhe kush është…?".
Ai më tha: "…Jena tek për tek, po të myti…". Dhe në këtë moment ka nxjerrë kmesën (mjet prerës) dhe më është afruar, unë kam ecur 2 (dy) hapa pas dhe i thashë: “…Mos mu afro…".
Por ai prap është afruar dhe më tha: "..Jemi vetëm për vetëm…". Në këtë moment kam nxjerrë pistoletën dhe i kam thënë sërish: "…Mos mu afro…". Ndërsa ai është afruar sërish.
“…unë vazhdoja të tërhiqesha, ndërsa ai më afrohej gjithmonë e më shumë. Në këtë moment kam qitur një fishek në ajër, për ta trembur por ai u afrua sërish, çoi kmesën për të më vrarë. I gjendur në këto kushte, i kam drejtuar armën dhe i kam rënë në krahun e majtë, në shpatull….
Aty më tha: "Më vrave…
Ka ecur disa hapa pas, dhe u ul në tokë. Nga ai moment nuk ka lëvizur më. Më pas kam zbritur deri tek banesa ime dhe kam njoftuar disa persona ndër ta Kushëririn e Piros dhe punonjësin e Policisë që është kushëri i Piros dhe ju kam treguar për ngjarjen e ndodhur. Më pas më kanë telefonuar nga Policia dhe i kam pritur në banesë deri sa kanë ardhur, ku i kam dorëzuar armën, me të cilin kam kryer krimin dhe më kanë shoqëruar në ambiente e Policisë", ka dëshmuar ai.
Në dosje tregohet edhe se si Maçaj u vetëdorëzua.
"Unë jetoj gjatë gjithë kohës në Dukagjin dhe gjatë dimrit jemi vetëm dy shtëpi që jetojmë atje, prandaj dhe kam mbajt armën por në asnjë rast për këtë qëllim. Sot më zuri rreziku me të dhe nuk kam dashur të ndodhë kjo punë. Piro Prroni, e kam kushëri të largët por nuk është se kam patur kontakt me të. Nuk ka patur njeri-tjetër, kemi qenë vetëm ne të dy. Unë pashë që përveç kmesës në dorë kishte dhe thikë në brez, sipër bluzën, pasi e kishte vendosur në pozicion të dukshëm.
Mu afrua aq afër sa çoi kmesën dhe tentoi të më godasë me të, në këtë moment menjëherë kam nxjerrë pistoletën, të cilën e kisha me vete dhe kam qëlluar në ajër, tek qitje si fillim vetëm për ta trembur dhe për ta larguar."
Por Prroni nuk u tërhoq dhe vazhdoi të më afrohet sërish, përsëri ka çuar kmesën dhe tentoi të më godasë, në këtë moment e kam qëlluar drejt, ku plumbi e ka kapur në pjesën e gjoksit. Aty me tha:"…Më vrave… Pas këtij momenti ka ecur 2-3 hapa pas, është ulur në tokë dhe ka humbur ndjenjat, ku më pas ka humbur jetën", ka dëshmuar autori i dyshuar i vrasjes.
Pas hetimeve të kryera lidhur me zbardhjen e vrasjes, policia ka zbuluar dhe parcelën me drogë duke asgjësuar të gjitha rrënjët e kanabisit. Ndërsa 5 prej tyre u sekuestruan në cilësinë e provës materiale më qëllim ekzaminimin në laborator.
