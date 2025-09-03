Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidenti në Lushnje, i riu u përplas me makinë me 31-vjeçaren, drejtuesja në spital
Transmetuar më 03-09-2025, 10:04

Një aksident ka ndodhur në kryqëzimin tek pushimi i shoferit në aksin Fier-Lushnje. Një mjet tip Skoda ka përfunduar tek barriera e hekurt, por pa pasoja për jetën e drejtuesit.

Informacion paraprak

Rreth orës 09:00, në vendin e quajtur "Pushimi i shoferit", automjeti me drejtues shtetasin E. M., 28 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen Q. B., 31 vjeçe. Si pasojë, është dëmtuar 31-vjeçarja, e cila është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme.

