Aksidenti në Lushnje, i riu u përplas me makinë me 31-vjeçaren, drejtuesja në spital

Një aksident ka ndodhur në kryqëzimin tek pushimi i shoferit në aksin Fier-Lushnje. Një mjet tip Skoda ka përfunduar tek barriera e hekurt, por pa pasoja për jetën e drejtuesit.
Informacion paraprak
Rreth orës 09:00, në vendin e quajtur "Pushimi i shoferit", automjeti me drejtues shtetasin E. M., 28 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen Q. B., 31 vjeçe. Si pasojë, është dëmtuar 31-vjeçarja, e cila është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd