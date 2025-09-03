Aksident tek ‘Pushimi i shoferit’ në Lushnjë

Një aksident ka ndodhur në kryqëzimin tek pushimi i shoferit në aksin Fier-Lushnje. Një mjet tip Skoda ka përfunduar tek barriera e hekurt, por pa pasoja për jetën e drejtuesit.
Policia ka shkuar në vendngjarje për të dokumentuar aksidentin dhe stabilizuar trafikun e rënduar.
Kryqëzimi i pushimit të shoferit në autostradën Lushnje Fier mbetet një njollë e zezë në qarkullimin rrugor derisa të jepet zgjidhje përfundimtare sipas projektit fillestar të autostradës i cili parashikonte mbikalime për automjetet që vijnë nga Krutja drejt Divjakës dhe anasjelltas.
