‘Kontrata e vdekjes’! Si u ekzekutua Artur Bashimi në Athinë, autori mori 15 mijë euro: Urdhëri erdhi nga burgu

GREQI- Hetimi për vrasjen e 47-vjeçarit shqiptar Artur Bashimi alias Artur Turabi, që ndodhi më 18 gusht në Agios Panteleimonas, ka çuar në arrestimin e një të riu grek. Protothema shkruan se sipas hetimeve të deritanishme, autori i krimit ishte një 27-vjeçar grek, përdorues droge, i cili, mori përsipër të ekzekutonte 47-vjeçarin për 15,000 euro.
Konkretisht, ai vuri në dukje se nuk e njeh trurin, pra personin që "urdhëroi" ekzekutimin dhe as arsyet pse donte ta ekzekutonte. Megjithatë shtoi se urdhëri për vrasjen u dha nga brenda burgjeve.
Krimi i rëndë ndodhi në orën 21:25 të mbrëmjes së 18 gushtit në kryqëzimin e rrugëve Michael Voda dhe Rodou në Athinë. Në atë kohë, autori i krimit, i cili po ngiste një motoçikletë me dy rrota, iu afrua dhe qëlloi viktimën, duke e plagosur për vdekje.
Gjatë autopsisë së kryer në vendin e ngjarjes, u gjetën dhe u konfiskuan, ndër të tjera, një fishek arme zjarri dhe një gëzhojë arme zjarri, ndërsa gjatë autopsisë së trupit u gjetën, lëndime në gjoks nga një plumb arme zjarri
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd