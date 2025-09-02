Kalon përmes Shqipërisë, TAP dorëzon 50 miliardë metër kub gaz në Europë: Tre shtetet që po përfitojnë

Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP), i cili kalon mespërmes Shqipërisë, ka transportuar 50 miliardë metër kub (bcm) gaz natyror në Evropë që nga fillimi i operacioneve komerciale. Arritja e rëndësishme tregon rolin e TAP në sigurimin e një furnizimi të besueshëm dhe të diversifikuar me gaz për Evropën, duke rritur njëkohësisht konkurrencën dhe duke kontribuar në përpjekjet e dekarbonizimit në të gjithë Evropën Juglindore.
TAP, si segmenti evropian i Korridorit Jugor të Gazit, sjell gaz natyror nga Azerbajxhani në tregjet evropiane. Që nga fillimi i operacioneve komerciale në fund të vitit 2020, TAP ka ofruar:
mbi 41.7 miliardë metër kub në Itali
mbi 4.8 miliardë metër kub në Greqi
mbi 3.2 miliardë metër kub në Bullgari
Luca Schieppati, Drejtor Menaxhues i TAP, komentoi: “Arritja e 50 bcm është më shumë se një moment historik – është një demonstrim i qartë i rolit strategjik të TAP në forcimin e sigurisë energjetike të Evropës dhe mbështetjen e objektivave klimatike. Duke ofruar gaz në mënyrë të sigurt dhe të besueshme nga një burim i ri dhe një rrugë e re, TAP ka ndihmuar në diversifikimin e përzierjes energjetike të Evropës Juglindore dhe në uljen e varësisë nga lëndët djegëse fosile më të rënda, ndërsa gjithashtu përparon përgjatë një rruge dekarbonizimi për operacionet tona. Duke parë drejt të ardhmes, ne jemi gati të kontribuojmë më tej në këto objektiva. Në fakt, niveli i parë i zgjerimit të kapacitetit të TAP – i vendosur të shtojë 1.2 bcm kapacitet afatgjatë në vit nga fillimi i vitit 2026 – është tashmë në proces dhe do të na mundësojë të bëjmë edhe më shumë. Kjo mund të hapë rrugën për zgjerime të mëtejshme të kapacitetit përmes Testeve të Tregut, në varësi të kërkesës dhe evolucioni i peizazhit energjetik të Evropës.”
Marija Savova, Drejtoresha e Tregtisë e TAP, shtoi: “TAP ka ofruar rrjedha të pandërprera gazi për më shumë se katër vjet e gjysmë, duke ofruar shërbime të besueshme për klientët tanë. Që nga fillimi i vitit 2022, për të adresuar kërkesat në rritje të Evropës për gaz natyror, TAP arriti të shfrytëzojë kushtet e funksionimit të asetit dhe zhvilloi produkte komerciale që na mundësuan të transportonim vëllime përtej kapacitetit nominal të tubacionit. Kjo forcoi sigurinë energjetike të Evropës dhe më pas rriti rolet e vendeve pritëse si qendra rajonale të energjisë. Ndërsa Testi i Tregut 2023 po i afrohet përfundimit dhe Testi i Tregut 2025 sapo ka filluar, ne jemi të gatshëm t’i përgjigjemi kërkesës së tregut duke mundësuar zgjerime të mëtejshme të kapacitetit.”
TAP transporton gaz natyror nga fusha gjigante Shah Deniz në sektorin Azerbajxhan të Detit Kaspik në Evropë. Gazsjellësi me gjatësi 877 km lidhet me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin Turqi-Greqi në Kipoi, kalon Greqinë Veriore, Shqipërinë dhe Detin Adriatik, përpara se të dalë në breg në Italinë Jugore.
TAP lehtëson furnizimin me gaz të vendeve të Evropës Juglindore përmes ndërlidhësve. TAP është i lidhur me Ndërlidhësin Greqi-Bullgari (IGB), i cili filloi operacionet e tij komerciale në tetor 2022, duke sjellë gaz Kaspik në Bullgari, duke rritur kështu sigurinë e furnizimeve me energji në një vend tjetër evropian. Pikat e daljes së TAP në Greqi dhe Shqipëri, së bashku me daljen në det në Itali, ofrojnë mundësi të shumta për transport të mëtejshëm të gazit natyror nga Azerbajxhani në tregjet më të gjera evropiane.
Si një pjesë kyçe e Korridorit Jugor të Gazit, TAP është strategjikisht dhe ekonomikisht i rëndësishëm për Evropën dhe thelbësor në sigurimin e aksesit të besueshëm në një burim të ri të gazit natyror. TAP luan një rol të rëndësishëm në rritjen e sigurisë energjetike të Evropës, diversifikimit të furnizimit, si dhe objektivave të saj të dekarbonizimit.
Aksionet e TAP-it përbëhen nga bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%), Enagás (20%)./Kapitali.al
