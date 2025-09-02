Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kryeministri Rama prezanton projektin e ri: Për çdo karrige jashtë, bizneset do të japin një pemë!
Transmetuar më 02-09-2025, 22:48

Tiranë- Kryeministri Edi Rama ka publikuar ditën e sotme pamje nga aksioni për prishjen e objekteve të ndërtuara pa leje dhe ka njoftuar një plan të ri për përdorimin e hapësirave publike nga bizneset.

Sipas shefit të qeverisë, vendosja e karrigeve jashtë, kryesisht nga baret dhe restorantet, do të realizohet sipas kushteve të përcaktuara. Përveç rregullave të vendosjes, çdo karrige në hapësirën publike do të shoqërohet me një kontribut simbolik: bizneset do të japin një pemë në Fondin e Gjelbër që do të krijojë qeveria.

Rama shkruan: “Atyre që shqetësohen për karriget u them, bëni durim. Shpejt do të zbatohet radha për vendosjen e tyre sipas kushteve të reja, por si fillim, për çdo karrige në hapësirë publike do të duhet të kontribuohet me një pemë.”

Ky plan synon të kombinojë përdorimin e hapësirës publike me nxitjen e gjelbërimit dhe ruajtjen e ambientit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...