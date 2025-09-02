‘Asgjë nuk do ta ndalë lëvizjen për të njohur shtetin palestinez’! Macron i vendosur, paralajmëron Izraelin

Paris- Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi sot Izraelin se asnjë “sulm”, “tentativë aneksimi” i territoreve apo “zhvendosje e popullsisë” nuk do ta ndalë lëvizjen për të njohur një shtet palestinez.
Asgjë nuk do ta ndalë “momentumin që kemi zhvilluar me Princin e Kurorës Mohammed bin Salman dhe në të cilin tashmë janë bashkuar disa partnerë”, tha Macron, duke iu referuar një bisede që pati me udhëheqësin de facto të Arabisë Saudite.
Ai deklaroi gjithashtu se vendimi i qeverisë amerikane për të mos u dhënë viza anëtarëve të delegacionit palestinez përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së “është i papranueshëm”, duke bërë thirrje për revokimin e masës dhe përputhshmërinë me dispozitat e marrëveshjes në lidhje me selinë e Organizatës.
