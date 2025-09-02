Detaje/ Fatos Cenaj nuk u vra për hakmarrje, e ekzekutoi fqinji italian

Grindje të shpeshta për çështje të parëndësishme dhe debate gjithnjë e më të nxehta për kufijtë e pronësisë besohet të jenë motivi kryesor që e shtyu fqinjin e Fatos Cenajt të organizonte një pritë ndaj tij më 8 qershor në Fontaniva, Itali, sulm që përfundoi me vdekjen e 58-vjeçarit shqiptar pas tre ditësh agonie në spital.
Autori i dyshuar i krimit nuk vjen nga jashtë por bëhet fjalë për një fqinj italian, punëtor në një fabrikë lokale, i cili tashmë është nën hetim për vrasje me dashje.
Sipas mediave italiane, familja e viktimës kishte frikë prej tij dhe u detyrua të largohej nga banesa pas ngjarjes tragjike.
I dyshuari aktualisht është i lirë dhe po trajtohet në Qendrën e Shëndetit Mendor ULSS 6, pasi ndaj tij është lëshuar një njoftim për hetim paraprak vetëm pak ditë pas ngjarjes.
Hetuesit kanë ushtruar kontroll në banesën e tij dhe dyshohet se e kanë identifikuar përmes pamjeve të kamerave të sigurisë në zonë.
Sipas pistës kryesore të hetuesve, mëngjesin e 8 qershorit, autori e ka pritur Fatos Cenajn i fshehur mes pemëve, disa qindra metra larg fermës “Dindo”, ku punonte viktima. Në momentin që ai kaloi me triçikletë, i dyshuari e qëlloi nga pas me armë zjarri, duke e plagosur rëndë në kokë, pak mbi vesh.
Pas sulmit, dyshohet se mori gëzhojën nga vendi i ngjarjes dhe u largua me biçikletë, pa lënë gjurmë. Cenaj u dërgua në spital në gjendje të rëndë dhe humbi jetën pas tre ditësh, më 11 qershor.
Rezultatet e analizës balistike, të cilat janë besuar në duart e Karabinierëve të njësisë speciale RIS në Parma, pritet të dalin në ditët në vijim.
Ato pritet të jenë vendimtare për zbardhjen e plotë të krimit.
