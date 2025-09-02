Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Vdekja e Greqisë’! Elon Musk poston në X për nivelin e ulët të lindjeve në shtetin grek
Transmetuar më 02-09-2025, 22:06

SHBA- Manjati Elon Musk ka komentuar përsëri çështjen e nivelit të ulët të lindjeve në Greqi përmes një postim në platformën "X" në pronësi të tij.

Musk shkruan "Vdekja e Greqisë" dhe në postimin e tij ka shpërndarë lajmin për mbylljen e 700 shkollave në të gjithë vendin.

Të paktën dy herë në të kaluarën Elon Musk është drejtuar posaçërisht Greqisë për çështjen e niveleve të ulëta të lindjeve.

"Greqia po përjeton një kolaps popullsie", shkroi ai në prill 2024, ndërsa pesë muaj më vonë, në shtator, shprehu habinë e tij për faktin se në vendin grek numri i vdekjeve ishte dy herë më i lartë se numri i lindjeve.

