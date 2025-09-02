Qëllohet për vd’ekje jashtë shtëpisë së tij një diplomat

PERU- Një diplomat që punonte në ambasadën indoneziane në Lima u qëllua për vdekje jashtë shtëpisë së tij në një lagje të kryeqytetit peruan të hënën në mbrëmje.
Ministria e Rendit Publik tha se po zhvillohet një hetim për të përcaktuar rrethanat në të cilat diplomati u vra para derës së përparme të rezidencës së tij.
#SEKILASINFO : Momen Diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, tewas setelah menjadi korban penembakan di kawasan Lince, Lima, ibu kota Peru, pada Senin (1/9) malam. Zetro ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya lalu melarikan diri dengan sepeda motor. pic.twitter.com/Y2YeuLTX8Z
— Lelemuku.com | Lelemuku (@LelemukuCo) September 2, 2025
Shefi i policisë David Guivar, duke folur në transmetuesin publik TV Peru, tha se ishte e mundur që të ishte një "larje hesapesh". Diplomati po kthehej në shtëpi me biçikletë kur u qëllua nga një burrë që iku me motoçikletë me një bashkëpunëtor, sipas pamjeve të transmetuara nga mediat lokale.
Zetro Leonardo Purba, 40 vjeç, jetonte në Peru me familjen e tij që nga prilli. Ministria e Jashtme tha se masat e sigurisë rreth misionit diplomatik indonezian do të shtoheshin dhe se ambasadës do t’i ofrohej "e gjithë ndihma dhe mbrojtja e nevojshme". Peruja po përballet me një rritje të krimit, veçanërisht zhvatjes.
