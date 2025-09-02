Ndahet nga jeta ikona e televizionit italian, Emilio Fede

Ka ndërruar jetë sot, në moshën 94-vjeçare, Emilio Fede – një prej figurave më emblematike të gazetarisë televizive italiane.
Gazetari legjendar u shua në spitalin “San Felice” në Segrate, pranë Milanos, pasi gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua papritur gjatë orëve të fundit. Në momentet e ndarjes nga jeta, pranë tij ishin dy vajzat, Sveva dhe Simona.
Emilio Fede lindi më 24 qershor 1931 në Barcellona Pozzo di Gotto, në provincën e Messinës. Ai ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme prej më shumë se 70 vitesh në gazetari, duke nisur në shtypin e shkruar, për të kaluar më pas në radiotelevizionin publik italian RAI, ku shërbeu si korrespondent special dhe drejtor i lajmeve në TG1.
Në vitin 1992 mori drejtimin e edicionit informativ TG4 në rrjetin privat “Fininvest” (më vonë Mediaset), me ftesë të drejtpërdrejtë nga ish-kryeministri Silvio Berlusconi. Fede e mbajti këtë post deri në vitin 2012, duke e kthyer TG4 në një dritare të njohur të qasjes p
