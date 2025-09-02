Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Masa të reja sigurie në ChatGPT pas vetë*vrasjes së një 16-vjeçari: Prindërit do të kenë kontroll mbi bisedat e fëmijëve
Transmetuar më 02-09-2025, 17:38

Pas një tragjedie që tronditi SHBA-në, ku një 16-vjeçar kreu vetëvrasje, OpenAI ka njoftuar ndryshime të rëndësishme në ChatGPT për të rritur sigurinë e përdoruesve të rinj. Prindërit tani do të kenë mundësinë të monitorojnë bisedat e fëmijëve të tyre me platformën dhe të marrin njoftime nëse zbulohen shenja shqetësimi emocional.

Kompania po përdor modelet më të avancuara të inteligjencës artificiale, duke përfshirë GPT-5, për të identifikuar dhe për t’iu përgjigjur më mirë situatave të krizës emocionale. OpenAI thekson se këto masa synojnë të ofrojnë mbështetje dhe siguri shtesë për adoleshentët, duke i ndihmuar prindërit të reagojnë në kohë dhe të mbrojnë shëndetin mendor të fëmijëve të tyre.

Kjo nismë vjen pas një padie të ngritur nga familja e të riut, e cila akuzonte ChatGPT se kishte kontribuar në planifikimin e veprimeve të rrezikshme dhe në fshehjen e tyre nga të afërmit. OpenAI shprehet se po punon për të përmirësuar protokollet e sigurisë dhe për të adresuar çdo shqetësim të mundshëm lidhur me ndikimin e inteligjencës artificiale tek përdoruesit e rinj.

