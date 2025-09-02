Pas një tragjedie që tronditi SHBA-në, ku një 16-vjeçar kreu vetëvrasje, OpenAI ka njoftuar ndryshime të rëndësishme në ChatGPT për të rritur sigurinë e përdoruesve të rinj. Prindërit tani do të kenë mundësinë të monitorojnë bisedat e fëmijëve të tyre me platformën dhe të marrin njoftime nëse zbulohen shenja shqetësimi emocional.
Kompania po përdor modelet më të avancuara të inteligjencës artificiale, duke përfshirë GPT-5, për të identifikuar dhe për t’iu përgjigjur më mirë situatave të krizës emocionale. OpenAI thekson se këto masa synojnë të ofrojnë mbështetje dhe siguri shtesë për adoleshentët, duke i ndihmuar prindërit të reagojnë në kohë dhe të mbrojnë shëndetin mendor të fëmijëve të tyre.
Kjo nismë vjen pas një padie të ngritur nga familja e të riut, e cila akuzonte ChatGPT se kishte kontribuar në planifikimin e veprimeve të rrezikshme dhe në fshehjen e tyre nga të afërmit. OpenAI shprehet se po punon për të përmirësuar protokollet e sigurisë dhe për të adresuar çdo shqetësim të mundshëm lidhur me ndikimin e inteligjencës artificiale tek përdoruesit e rinj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd