Numërimi mbrapsht ka filluar/ Lojë, intrigë dhe surpriza të mëdha në sezonin e ri të BBVK

Pas tre edicioneve të suksesshme që kanë mbërthyer vëmendjen e publikut, reality show-i më i ndjekur në Kosovë, Big Brother VIP Kosova, është gati të rikthehet me sezonin e katërt. Moderatori Alaudin Hamiti ka njoftuar se shtëpia e këtij sezoni do të jetë krejtësisht e re, e rimodeluar dhe e përshtatur deri në detaj, duke sjellë surpriza të mëdha për banorët dhe shikuesit.
Thelbi i lojës mbetet i pandryshuar: izolimi i plotë nga bota e jashtme, një garë e fortë mes konkurrentëve dhe një rrugëtim i mbushur me strategji, emocione dhe situata të paparashikuara. Çdo edicion ka sjellë momente që publiku i ka përjetuar sikur të ishte pjesë e shtëpisë.
Në vetëm pak vite, BBVK është shndërruar në një nga programet më të ndjekura në Kosovë dhe rajon, duke prodhuar debate të zjarrta, miqësi të forta, histori dashurie dhe ndarje që kanë bërë bujë në media dhe rrjete sociale.
Përgatitjet për sezonin e katërt janë në kulmin e tyre, dhe fansat mund të presin një edicion të pasur me emocione dhe ngjarje të papritura. Numërimi mbrapsht ka filluar, dhe BBVK 4 është gati të sjellë më shumë se kurrë më parë.
