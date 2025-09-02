Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident fatal në Luksemburg: Identifikohen pesë viktimat, mes tyre tre shqiptarë
Transmetuar më 02-09-2025, 17:11

Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Luksemburg, ku pesë persona, përfshirë tre shtetas shqiptarë nga Kosova, humbën jetën në një aksident automobilistik të dielën pasdite. Ngjarja ndodhi rreth orës 17:00, kur dy automjete u përplasën ballë për ballë dhe më pas u përfshinë nga flakët, duke u shkatërruar plotësisht. Të gjithë pasagjerët mbetën të bllokuar brenda dhe humbën jetën në vend.

Viktimat janë identifikuar si Edonik Kastrati, Ukë Bajraktaraj dhe Ujkan Bajraktaraj. Lajmi u konfirmua fillimisht nga familjarët e viktimave përmes rrjeteve sociale. Një i afërm i tyre shprehu dhimbjen e thellë duke shkruar: “Me zemër të thyer ju njoftoj se dje rreth orës 17:00 në Luksemburg ndodhi një aksident ku humbën jetën tre të rinj – Uka dhe Ujkani, nipat e mi, si dhe Edonik Kastrati, djali i tezes. Allahu i mëshiroftë dhe i shpërbleftë me Xhenet.”

Në vendngjarje kanë ndërhyrë forca të shumta emergjence, përfshirë zjarrfikësit, ekipet e shpëtimit dhe policinë, por pavarësisht përpjekjeve, pesë jetët e humbura nuk mundën të shpëtohen. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit tragjik.

Ky aksident ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin shqiptar në Luksemburg dhe Kosovë, ndërsa pritet që autoritetet të publikojnë detaje të tjera mbi rrethanat e ngjarjes në ditët në vijim. 

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...