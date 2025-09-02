Aksident fatal në Luksemburg: Identifikohen pesë viktimat, mes tyre tre shqiptarë

Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Luksemburg, ku pesë persona, përfshirë tre shtetas shqiptarë nga Kosova, humbën jetën në një aksident automobilistik të dielën pasdite. Ngjarja ndodhi rreth orës 17:00, kur dy automjete u përplasën ballë për ballë dhe më pas u përfshinë nga flakët, duke u shkatërruar plotësisht. Të gjithë pasagjerët mbetën të bllokuar brenda dhe humbën jetën në vend.
Viktimat janë identifikuar si Edonik Kastrati, Ukë Bajraktaraj dhe Ujkan Bajraktaraj. Lajmi u konfirmua fillimisht nga familjarët e viktimave përmes rrjeteve sociale. Një i afërm i tyre shprehu dhimbjen e thellë duke shkruar: “Me zemër të thyer ju njoftoj se dje rreth orës 17:00 në Luksemburg ndodhi një aksident ku humbën jetën tre të rinj – Uka dhe Ujkani, nipat e mi, si dhe Edonik Kastrati, djali i tezes. Allahu i mëshiroftë dhe i shpërbleftë me Xhenet.”
Në vendngjarje kanë ndërhyrë forca të shumta emergjence, përfshirë zjarrfikësit, ekipet e shpëtimit dhe policinë, por pavarësisht përpjekjeve, pesë jetët e humbura nuk mundën të shpëtohen. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit tragjik.
Ky aksident ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin shqiptar në Luksemburg dhe Kosovë, ndërsa pritet që autoritetet të publikojnë detaje të tjera mbi rrethanat e ngjarjes në ditët në vijim.
