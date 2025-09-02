Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Korçë/ Makina përplas një grua me biçikletë, dërgohet në spital
Transmetuar më 02-09-2025, 16:35

Një aksident rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në unazën e qytetit të Korçës, ku një automjet ka përplasur një grua që po lëvizte me biçikletë.

Ngjarja ka ndodhur ende në rrethana të paqarta, ndërsa e lënduara ka marrë trauma si pasojë e përplasjes. Menjëherë pas aksidentit, në vendngjarje ka mbërritur ambulanca, e cila e ka transportuar drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore të nevojshme.

Ende nuk ka informacione zyrtare mbi gjendjen e saj shëndetësore. Forcat e policisë ndodhen në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

