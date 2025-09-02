Korçë/ Makina përplas një grua me biçikletë, dërgohet në spital

Një aksident rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në unazën e qytetit të Korçës, ku një automjet ka përplasur një grua që po lëvizte me biçikletë.
Ngjarja ka ndodhur ende në rrethana të paqarta, ndërsa e lënduara ka marrë trauma si pasojë e përplasjes. Menjëherë pas aksidentit, në vendngjarje ka mbërritur ambulanca, e cila e ka transportuar drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore të nevojshme.
Ende nuk ka informacione zyrtare mbi gjendjen e saj shëndetësore. Forcat e policisë ndodhen në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd