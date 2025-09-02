E vërteta e çuditshme për fiqtë: Çfarë fshihet brenda tyre po ndez debat në rrjet

Sezoni i fiqve është në kulm, por një trend i fundit në TikTok ka ngjallur keqkuptime: a ka vërtet çdo fik një grerëz të ngordhur brenda?
Ekspertët e hortikulturës shpjegojnë se fiqtë e egër (Ficus carica), të pllenuar nga krijesa të vogla të llojit Blastophaga grossorum, nuk përmbajnë grerëza të vdekura në mënyrë të qëllimshme brenda frutit. Grerëzat femërore depozitojnë vezët në fiqtë e vegjël, ndërsa meshkujt shpërbëhen plotësisht gjatë procesit të pjekjes. Ky mekanizëm natyror bën të mundur mbijetesën dhe shumimin e këtij insekti — por vetëm tek fiqtë e egër, jo ata të kultivuar.
Fiqtë e egër janë ndër frutat më natyrale që konsumojmë — shpesh pa mbetje pesticide dhe të larmishëm në vlera ushqyese: kalori të moderuara (rreth 30–35 për një fik mesatar), fibra për tretje, kalium për presionin e gjakut, kalcium dhe magnez për kockat, si dhe hekur, mangan, vitamina B6 e K dhe antioksidantë polifenolë.
Për më tepër, këto fruta ofrojnë një gamë të gjerë përfitimesh shëndetësore: përmirësojnë tretjen, mbështesin shëndetin e zemrës duke ndihmuar në uljen e presionit dhe kolesterolit LDL, forcojnë kockat, ndihmojnë në mbajtjen e peshës, luftojnë plakjen oksidative dhe mund të ndihmojnë kontrollin e sheqerit në gjak — veçanërisht tek personat me diabet tip 2.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd