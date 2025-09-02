Tottenham nënshkruan me sulmuesin francez Kolo Muani si huazim nga PSG

ANGLI – Tottenham nënshkroi me sulmuesin francez Randal Kolo Muani në formë huazimi për një sezon nga Paris Saint-Germain në orët e fundit të afatit kalimtar të verës të hënën.
26-vjeçari Kolo Muani do të jetë konkurrent për Richarlison dhe Dominic Solanke te Tottenham, i cili luan në Ligën e Kampionëve këtë sezon.
Kolo Muani iu bashkua PSG-së në shtator të vitit 2023, por nuk u stabilizua kurrë si titullar dhe kaloi gjysmën e dytë të sezonit të kaluar te Juventusi. Ai ka shënuar nëntë gola në 31 ndeshje për Francën.
“Ai është në një moshë të mirë, në kulmin e karrierës së tij, ka cilësi të mira që do të na përshtaten si neve ashtu edhe Premier Ligës, dhe na jep një mundësi të ndryshme në të tretën e fundit të sulmit, duke qenë në gjendje të luajmë në krahë dhe në qendër”, tha trajneri i Tottenhamit, Thomas Frank.
