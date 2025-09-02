Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident i rëndë në Dukagjin/ I lënduari transportohet me helikopter drejt spitalit të Shkodrës
Transmetuar më 02-09-2025, 14:18

DUKAGJIN- Një aksident i rëndë ka ndodhur në fshatin Gimaj në Dukagjin, ku si pasojë një person ka mbetur i lënduar rëndë.

Bëhet me dije se i plagosuri po transportohet me helikopter drejt spitalit të Shkodrës. Ndërkohë grupi hetimor ndodhet në terren dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...