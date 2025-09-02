Aksident i rëndë në Dukagjin/ I lënduari transportohet me helikopter drejt spitalit të Shkodrës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-09-2025, 14:18
DUKAGJIN- Një aksident i rëndë ka ndodhur në fshatin Gimaj në Dukagjin, ku si pasojë një person ka mbetur i lënduar rëndë.
Bëhet me dije se i plagosuri po transportohet me helikopter drejt spitalit të Shkodrës. Ndërkohë grupi hetimor ndodhet në terren dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
