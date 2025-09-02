Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Akuzohen për trafikim droge/ Arrestohen dy shqiptarë në Greqi
Transmetuar më 02-09-2025, 13:11

GREQI- Dy shqiptarë, 41 dhe 52 vjeç janë arrestuar nga policia greke, pasi akuzohen për posedim dhe trafikim droge. Siç raportojnë mediat greke operacioni u krye në kuadër të planit të posaçëm të Drejtorisë së Policisë së Heraklionit.

Oficerët e policisë i gjetën shqiptarët dhe vazhduan t’i kontrollonin, ndërsa më pas kryen një kontroll në vendin ku ata po qëndronin. Gjatë hetimit u gjetën dhe u sekuestruan, 1 kilogram e 92 gramë kokainë, 910 euro para të gatshme, të fituara nga trafikimi i drogës dhe 3 telefona celularë.

