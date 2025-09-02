Donnarumma nënshkruan kontratë me Manchester Cityn deri në vitin 2030!

ANGLI – Gianluigi Donnarumma është lojtar i ri i Manchester Cityt, njoftimi vjen direkt nga rrjetet sociale të klubit anglez.
Marrëveshja u bë pasi Luis Enrique vendosi të afronte Chevalier te PSG, ndërkohë që i tha kapitenit të ekipit kombëtar të Italisë të gjente një ekip të ri.
Pasi Ederson u shit te Fenerbahce, Manchester City bëri një lëvizje për Gigio-n, një kërkesë e drejtpërdrejtë nga Guardiola. Një marrëveshje me vlerë rreth 27 milionë euro, në të cilën përfiton edhe… AC Milan.
Donnarumma, i cili i kaloi vitet e rinisë me kuqezinjtë, do t’i sjellë ish-klubit të tij rreth 1 milion euro, falë kontributit të solidaritetit që shpërblen klubet që stërvisin lojtarë të moshës 12 deri në 23 vjeç.
Njoftimi i Manchester Cityt:
“Manchester City ka kënaqësinë të konfirmojë nënshkrimin e Gianluigi Donnarumma nga Paris Saint-Germain, i cili i nënshtrohet miratimit ndërkombëtar. Portieri 26-vjeçar italian ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare, e cila do ta shohë atë të qëndrojë në stadiumin Etihad deri në verën e vitit 2030”.
"Nënshkrimi për Manchester Cityn është një moment vërtet i veçantë dhe krenar për mua", tha ish-portieri i PSG-së. "Po bashkohem me një ekip plot me talente të klasit botëror, të udhëhequr nga një nga trajnerët më të mëdhenj në historinë e futbollit, Pep Guardiola. Ky është një klub që çdo lojtar në botë do të donte t’i bashkohej.
E kam admiruar Manchester Cityn për shumë vite, kështu që të jem në gjendje të luaj për klubin është një nder dhe privilegj i madh. Mezi pres të takoj shokët e mi të rinj të ekipit, stafin dhe tifozët.
Të luaj në stadiumin Etihad do të jetë vërtet e veçantë për mua. Jam shumë i emocionuar për atë që më pret dhe mund të premtoj se do të jap gjithçka për të ndihmuar klubin të arrijë suksese edhe më të mëdha,"- ishin fjalët e para të Gianluigi Donnarummës, si ‘Cityzen’.
