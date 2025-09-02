31-vjeçari shqiptar akuzohet për vra’sjen e kushëririt të tij në Angli, arrestohet (EMRAT)

Një 31-vjeçar shqiptar, i identifikuar si Eljon Markaj, është arrestuar nga policia britanike me akuzën e vrasjes. Sipas mediave, 31-vjeçari akuzohet se ka goditur me thikë për vdekje kushëririn e tij 26-vjeçar Elsiado Marku.
Sipas raportimeve, ngjarja e rëndë është shënuar më 29 gusht në Leeds, ndërsa Markaj u la në paraburgim një ditë më parë. Ai akuzohet për vrasje dhe mbajtje të një arme të ftohtë në publik.
26-vjeçari ndërroi jetë në vendngjarje, ndërkohë që ende nuk dihen rrethanat dhe arsyet e ngjarjes së rëndë.
