Ish-banorja e BB VIP shpërthen ndaj ndjekësve dhe rrjeteve sociale

Ish-banorja e “Big Brother VIP 3”, Ledjona Xheladinaj, ka shprehur pakënaqësinë e saj të fortë ndaj rrjeteve sociale.
Në një postim të fundit në “Instastory”, ajo ka kritikuar ashpër fenomenin e paraqitjes së jetës luksoze online, duke theksuar se shumë individë që shfaqin një imazh të pasur dhe të lumtur në rrjetet sociale, në realitet ankohen për vështirësi financiare.
Ajo e përshkruan këtë si një “gënjeshtër kolektive” dhe ka kërkuar që të mos i dërgohen mesazhe në lidhje me këtë postim, pasi është “me nerva”.
Ky reagim i Ledjonës ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj, të cilët kanë komentuar mbi sinqeritetin dhe guximin e saj për të shprehur mendimin e drejtpërdrejtë ndaj një fenomeni të përhapur në shoqërinë moderne.
