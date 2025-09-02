Tragjedi në Sarandë: 28-vjeçari humb jetën pas rënies nga lartësia, dyshohet për ndikim alkooli

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Sarandë, ku një shtetas francez ka humbur jetën pas rënies aksidentale nga një lartësi e madhe. Sipas informacioneve paraprake, viktima është identifikuar me inicialet M.F., 28 vjeç.
Në momentin e aksidentit, ai ndodhej në gjendje të dehur. Për pasojë të dëmtimeve të rënda, ai ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:00 të ditës së sotme. Autoritetet lokale po vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
