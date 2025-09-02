Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tragjedi në Sarandë: 28-vjeçari humb jetën pas rënies nga lartësia, dyshohet për ndikim alkooli
Transmetuar më 02-09-2025, 10:38

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Sarandë, ku një shtetas francez ka humbur jetën pas rënies aksidentale nga një lartësi e madhe. Sipas informacioneve paraprake, viktima është identifikuar me inicialet M.F., 28 vjeç.

Në momentin e aksidentit, ai ndodhej në gjendje të dehur. Për pasojë të dëmtimeve të rënda, ai ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:00 të ditës së sotme. Autoritetet lokale po vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. 

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...