Tërmeti fatal në Afganistan merr qindra jetë, vijojnë kërkimet për të mbijetuar

Tërmeti me magnitudë 6.0 që goditi natën e 31 gushtit zonat lindore të Afganistanit, duke përfshirë provincat Kunar dhe Nangarhar, ka shkaktuar tragjedi të mëdha. Autoritetet njoftuan se të paktën 800 persona kanë humbur jetën, ndërsa mijëra të tjerë janë plagosur. ￼
Epiqendra e tërmetit ndodhej vetëm disa kilometra nën sipërfaqe, faktor që e bëri katastrofën edhe më të rëndë. Fshatra të tëra u shkatërruan, ndërsa ekipet e shpëtimit po përpiqen të arrijnë zonat më të thella dhe të vështira për t’u aksesuar.
Shpëtimi po realizohet duke përdorur helikopterë, ekipet e ushtrisë dhe makineri të rënda për të pastruar rrugët dhe për lehtësuar hyrjen. Pritet që shifra e viktimave të rritet, pasi shumë zona mbeten të izoluara dhe me komunikim të çrregullt. ￼ Okupacioni ndërkombëtar ka filluar të mobilizohet. Britania e Madhe, Kina, India dhe Agjencitë e OKB-së po ofrojnë ndihmë urgjente për të përballuar këtë krizë humanitare të thellë OBSH-ja raportoi se mbi 12 000 persona janë prekur direkt nga tërmeti, njerëz që tani përballen me mungesë burimesh themelore dhe mbështetje mjekësore. Përveç dëmeve të mëdha materiale, urgjent kërkohet mbështetje për trajtim të viktimave, ndihma emergjente dhe rehabilitim të zonave të prekura.
